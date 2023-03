Lazio: Novelli (M5s), elezione ufficio presidenza dà continuità a lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho avuto il privilegio e l'onore di essere votato come segretario consigliere all'interno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Così in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Valerio Novelli. "Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti nella passata legislatura. Si tratta di un risultato importante per tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle Lazio, perché dà continuità all'azione degli ultimi 5 anni, dimostrando come il Movimento 5 Stelle sia una forza politica credibile. I voti ricevuti sono la prova di un rinnovato dialogo all'interno dell'opposizione che mi ha sostenuto in maniera compatta creando i presupposti per una collaborazione costruttiva nei prossimi 5 anni", conclude Novelli.(Com)