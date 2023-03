Grecia: Metsola, condividiamo dolore famiglie vittime dell'incidente ferroviario a Tempe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo condivide il dolore delle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto in Grecia lo scorso primo marzo. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso del discorso di apertura della sessione plenaria di Strasburgo. "Due settimane fa, almeno 57 persone hanno perso la vita in un terribile incidente ferroviario in Grecia. Molte altre sono rimaste ferite e il processo di identificazione è ancora in corso. È stata una terribile tragedia che ha scosso la Grecia e il resto dell'Unione europea. Il Parlamento europeo condivide il dolore delle famiglie e degli amici che hanno perso i loro cari", ha detto. "Siamo in lutto con voi e ribadiamo ancora una volta che l'Unione europea è pronta a fornire assistenza, se necessario", ha concluso. Al termine dell'intervento, la presidente del Parlamento ha chiesto all'Eurocamera di rispettare un minuto di silenzio in memoria delle recenti vittime delle tragedie nel Mar Mediterraneo e dell'incidente ferroviario che è avvenuto in Grecia. (Beb)