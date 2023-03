Regno Unito: ex premier Blair, rapporto con Usa è deteriorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Tony Blair ha affermato che le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti si sono deteriorate da quando era lui l'inquilino di Downing Street. "Quando ero primo ministro, non c'erano dubbi né sotto il presidente Clinton né sotto il presidente Bush, con chi il presidente americano avrebbe parlato per primo al telefono" ha detto Blair, aggiungendo: "Era il primo ministro britannico... Oggi siamo fuori dall'Europa e Joe Biden parlerebbe prima di tutti con Rishi Sunak? Non sono sicuro". Tali affermazioni sono emerse in una nuova serie radiofonica dell'emittente "Bbc" che ripercorre l'invasione dell'Iraq nel 2003. Blair ha raccontato che sentiva che se non si fosse impegnato completamente con l'invasione, il rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito ne avrebbe risentito. (Rel)