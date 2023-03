Piemonte: migliora la qualità dell'aria ma criticità su limiti Pm10 giornalieri e ozono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità dell'aria in Piemonte è migliorata ma rimangono delle criticità sul livello di Pm10 giornaliero e di ozono. Lo ha reso noto la Regione assieme ad Arpa nell'analisi della qualità dell'aria presentata oggi nella Sala Trasparenza. La concentrazione media annua di Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto ha mostrato un trend a ribasso osservando la serie storica che va dal 2003 al 2023. Allo stesso tempo però rimangono critici i superamenti giornalieri di Pm10, soprattutto nelle aree urbane di Asti, Alessandria e Torino. Situazione problematica anche per i livelli di ozono, che sono stati superati du quasi tutto il territorio Piemontese. "La Regione Piemonte – ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati – sta investendo più di 352 milioni di euro in misure, ancora in essere o appena chiuse, destinate al miglioramento della qualità dell'aria e della decarbonizzazione. (segue) (Rpi)