Piemonte: migliora la qualità dell'aria ma criticità su limiti Pm10 giornalieri e ozono (2)

- Tra queste la rottamazione dei veicoli vecchi e più inquinanti, la riduzione, destinata all'agricoltura, dell'ammoniaca in atmosfera, l'efficientamento energetico e l'utilizzo delle energie da fonte rinnovabile nelle imprese, l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori. E ancora un programma di interventi negli ambiti urbani con nuove forme di mobilità sostenibile e la sostituzione delle caldaie a biomassa legnosa, senza dimenticare la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. A queste misure se ne aggiungeranno molte nel corso dell'anno. Questi interventi strutturali hanno portato un netto miglioramento del quadro generale rispetto agli ultimi diciannove anni", ha concluso Marnati. (Rpi)