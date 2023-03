Ramelli: Valcepina (Fd'I), vergognose contestazioni a Frassinetti, Comune prenda le distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo profondamente vergognoso il modo in cui il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, è stata accolta oggi con cori offensivi dai manifestanti della Rete Milano Antifascista e dei rappresentanti di Adl Cobas e Usb, all'Itis Molinari di Milano dove oggi ha partecipato alla cerimonia di commemorazione di Sergio”, afferma il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Chiara Valcepina.“Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Frassinetti ed esprimo anche il mio rammarico nel vedere che c’è chi non perde occasione per infangare il nome di un giovane massacrato in maniera brutale perché credeva nelle sue idee". "La scuola - conclude Valcepina - deve essere un luogo in grado di proteggere i ragazzi, di far crescere il loro senso critico e il valore del rispetto. Rispetto che troppo spesso, come dimostrano i fatti di oggi, ancora manca". "Mi aspetto che le istituzioni, in particolar modo il Comune di Milano, prendano le distanze da chi, oggi, si è riempito la bocca di insulti e falsità”, conclude (Com)