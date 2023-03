Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'estate 2023 dal punto di vista turistico "ci aspettiamo un traffico importante che supera sicuramente il 2019".Lo ha detto il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, a margine del convegno "Idrogeno verde e aviazione. La sfida di oggi per un domani di voli ad emissioni zero", che si è svolto questa mattina a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)