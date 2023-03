Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto dei vertiporti di Sea, in collaborazione con il Comune di Milano, punta a essere realizzato in occasione di “Milano-Cortina 2026, quindi il mio obiettivo è di non arrivare in ritardo”. Lo ha detto l’assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, a margine dell’evento “Idrogeno verde e aviazione. (Video: Agenzia Nova) (Rem)