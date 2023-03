Serbia: fonti stampa, diplomatici russi espulsi da Ue ora in servizio a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei diplomatici russi espulsi nei mesi scorsi dall'Unione europea per spionaggio prestano ora servizio in Serbia. Lo afferma un'indagine condotta dall'emittente "Radio Free Europe", secondo cui almeno tre diplomatici russi, che sono stati espulsi dagli Stati membri dell'Unione Europea o inseriti nella lista nera dopo l'invasione russa dell'Ucraina, sono ora dei rappresentanti di Mosca accreditati in Serbia, inclusi due che hanno dei legami con i servizi segreti russi. Un quarto diplomatico, attualmente di stanza presso l'ambasciata russa a Belgrado, aveva lasciato la missione diplomatica presso l'ambasciata di Helsinki due mesi dopo che la Finlandia aveva annunciato che avrebbe espulso i diplomatici russi in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. L'indagine rivela inoltre che la Russia ha aumentato la sua presenza diplomatica in Serbia dopo l'ondata di espulsioni di diplomatici dall'Ue lo scorso anno. Ora ci sono 62 diplomatici accreditati nell'elenco del ministero degli Esteri di Belgrado, rispetto ai 54 del marzo 2022. (Seb)