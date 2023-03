Germania: equipaggi ucraini completano addestramento con i Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli equipaggi ucraini hanno completato in Germania l'addestramento intensivo all'impiego dei carri armati Leopard 2 e ora sono pronte all'azione. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la formazione si è conclusa con un'esercitazione a munizioni vive presso il campo di Bergen. In particolare, si è trattato di manovre di attacco e ripiegamento. Lo scopo è rendere le forze del Paese aggredito dalla Russia capaci di “combattere in modo completamente indipendente” con il Leopard 2, il carro armato “più moderno” che la Germania ha “da offrire”, ha dichiarato il generale di brigata Bjoern Schulz, comandante della Scuola truppe corazzate delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) con sede a Munster. In plotoni di quattro corazzati ciascuno, i militari ucraini hanno aperto il fuoco contro obiettivi fino a due chilometri di distanza, distruggendone tra l'82 e l'85 per cento. Per gli istruttori tedeschi, si tratta di risultato “molto positivo”. La Germania fornirà 18 Leopard 2A6 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Altri tre corazzati del medesimo modello giungeranno nell'ex repubblica sovietica dal Portogallo. Le consegne rientrano nell'obiettivo del governo federale di dotare l'esercito ucraino di un battaglione di Leopard 2, unità generalmente formata da 31 corazzati. Con Germania e Portogallo, a trasferire i carri armati al Paese aggredito dalla Russia concorrono Polonia, Norvegia, Spagna e Canada. A febbraio scorso, i primi quattro Leopard 2A4 polacchi hanno raggiunto l'Ucraina. I militari ucraini addestrati in Germania torneranno in patria insieme ai carri armati “a marzo”. Secondo il generale Schulz, gli equipaggi dell'ex repubblica sovietica “non solo hanno dimostrato di essere incredibilmente motivati, ma anche molto capaci di apprendere sia la tecnologia sia i principi operativi” dei Leopard 2. L'ufficiale ha aggiunto che è stato fatto “tutto quanto era umanamente possibile per fornire il miglior addestramento possibile”. Per Schulz, “di più sarebbe stato bello, ma ovviamente le condizioni generali della guerra non lo consentono”. (segue) (Geb)