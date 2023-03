Germania: equipaggi ucraini completano addestramento con i Leopard 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno dei militari ucraini addestrati in Germania, il Leopard 2 è “uno dei sistemi d'arma più precisi che ci siano. La potenza di fuoco e altre risorse ci permetteranno di non temere un incontro inaspettato con il nemico. Saremo in grado di eluderlo rapidamente e distruggerlo con la potenza di fuoco”. Per questa fonte, i reparti russi sono “molto nervosi” a causa dell'imminente arrivo dei Leopard 2 nell'ex repubblica sovietica. Intanto, il comandante della missione dell'Ue per l'assistenza militare all'Ucraina (Eumam Ukraine), il viceammiraglio di squadra francese Hervé Blejean, direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea, ha dichiarato che le truppe ucraine stanno affrontando “la fase più pericolosa della guerra”. L'esercito di Kiev è, infatti, su posizioni difensive contro più di 300 mila effettivi russi, “uno tsunami di militari”. Secondo Blejean, se l'esercito ucraino può utilizzare “carri armati migliori come il Leopard, sarà in grado di sfondare e contrattaccare”. (Geb)