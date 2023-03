Lazio: assessora Sociale Roma, auguri a nuova giunta, disponibile a collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alle Politiche sociale e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari, in una nota, dichiara: "I miei migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Maselli, neo assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio. A Roma - aggiunge - ci sarà tanto da fare e confido in una proficua collaborazione nella programmazione futura degli interventi sociali. Tutta la mia disponibilità a lavorare in sinergia, con l'obiettivo comune di sostenere e aumentare i servizi in favore dei cittadini più fragili", conclude Funari. (Com)