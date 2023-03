Lazio: Ciarla (Pd), opposizione senza sconti per non tornare indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie agli amici e colleghi che oggi mi hanno eletto all'unanimità capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale del Lazio. Lo dichiara il neo capogruppo del Pd in consiglio regionale del Lazio Mario Ciarla. "Una fiducia che mi onora, una grande responsabilità che mi impegno a svolgere al meglio sempre nell'interesse delle cittadine e dei cittadini di Roma e del Lazio. La nostra sarà un'opposizione seria e senza sconti all'amministrazione Rocca affinché non si torni indietro rispetto all'azione riformatrice messa in campo dalla Giunta Zingaretti e ai risultati importanti ottenuti nei dieci anni di governo di centrosinistra nel Lazio", conclude. (Com)