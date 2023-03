Credito: De Felice (Intesa Sanpaolo), panico ingiustificato sui mercati azionari, banche italiane sono solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui mercati azionari "stiamo assistendo ad un effetto panico ingiustificato. Bisogna mantenere la calma e non farsi prendere dal panico". Lo ha dichiarato il capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, ospite al Tg1 Economia, commentando il fallimento della Silicon Valley Bank. Secondo De Felice, c'è stata una "pessima gestione della banca e una carenza di controlli da parte delle autorità". Le banche europee "devono sempre tenere una liquidità in eccesso per far fronte ad eventuali rischi: questo, insieme ad altre variabili, le rende oggi ben più sicure di quanto sia il sistema bancario soprattutto delle piccole banche americane", ha aggiunto De Felice. Per le banche italiane "non cambia assolutamente perché sono solide" e "soggette ad una vigilanza molto severa", ha concluso il capo economista di Intesa Sanpaolo. (Rin)