Municipio Roma X: entro 2023 termina censimento ponti e viadotti

- Un anno di tempo per censire ponti, viadotti, sottopassi e gallerie del Municipio X di Roma che include la vasta area del litorale. Il censimento è iniziato da qualche settimana e l'obiettivo è valutare le criticità delle infrastrutture per intervenire preventivamente. Uno degli ultimi episodi di danneggiamento ha riguardato il cavalcavia di via dei Pescatori, dove lo scorso 14 gennaio si è verificato un cedimento del terrapieno del ponte sulla ferrovia e che ha provocato la chiusura della strada. (segue) (Rer)