Municipio Roma X: entro 2023 termina censimento ponti e viadotti (2)

- Attualmente, i fondi stanziati dal bilancio di Roma Capitale, per queste prime fasi di censimento e monitoraggio, ammontano a un milione di euro, la gara è stata aggiudicata per circa 630 mila euro. "Sono veramente orgogliosa che questa iniziativa parta dal Municipio X, è il primo municipio che si sta dotando di un sistema di monitoraggio, e che ha tanta viabilità principale", ha detto l'assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori nella sede del Municipio Roma X. A livello comunale sono state censite "482 strutture della viabilità principale Simu, ovvero i grandi ponti e grandi viadotti", ha spiegato Segnalini. Tra le opere di competenza del Municipio, invece, ne sono state censite circa un centinaio, per la maggior parte ponti e ponticelli. (segue) (Rer)