Municipio Roma X: entro 2023 termina censimento ponti e viadotti (3)

- "Il progetto nasce dalla tragedia del Ponte Morandi del 2018, da quel momento in poi il governo ha stabilito che per queste opere ci debba essere un'attività di prevenzione, passando dall'emergenza alla programmazione", ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici del Municipio Roma X, Guglielmo Calcerano. "La procedura - ha aggiunto - sarà lunga e complicata, ci sono tanti step da porre in essere, quindi è importante muoversi per tempo". La fase di censimento durerà fino al 31 dicembre. Ci sarà tempo fino a fine 2025, invece, per effettuare un'analisi dei rischi, frutto di ispezioni e valutazioni da parte di esperti. Sulla base delle condizioni del ponte, delle sue caratteristiche, e di eventuali vulnerabilità e pericolosità, sarà possibile fare previsioni su successivi interventi, a seconda dell'entità del rischio. E dal monitoraggio delle criticità, il sistema dovrebbe consentire, quindi, di intervenire tempestivamente. (segue) (Rer)