Italia-Usa: a Washington ciclo di incontri bilaterali sulla fisica fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto il 9-10 marzo a Washington il ciclo di incontri bilaterali Italia-Stati Uniti dedicati al confronto su temi, prospettive e progetti di ricerca di fisica fondamentale, che vedono impegnati i due Paesi in uno sforzo congiunto nell'ambito di importanti collaborazioni scientifiche. È quanto si legge in una nota dell’ambasciata italiana negli Usa. La delegazione italiana, guidata dal presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Antonio Zoccoli, ha visto anche la giunta esecutiva dell'Infn; il direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso, Ezio Previtali; il portavoce della collaborazione scientifica dell'esperimento Dune, Sergio Bertolucci; il coordinatore delle ricerche in quantum technologies dell'Infn, Valter Bonvicini; e l'addetto scientifico dell'ambasciata italiana a Washington, Maurizio Biasini. Agli incontri hanno anche partecipato rappresentanti delle principali istituzioni scientifiche statunitensi, e delle istituzioni responsabili del finanziamento e della promozione della ricerca scientifica: il dipartimento dell’Energia, la Fondazione nazionale per la scienza (Nsf), il Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) e il Brookhaven National Laboratory. (segue) (Was)