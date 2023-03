Italia-Usa: a Washington ciclo di incontri bilaterali sulla fisica fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ospitare la due giorni di incontri, che ha fornito l'occasione per rinsaldare e rinnovare la cooperazione di lungo corso tra fisici italiani e statunitensi e fare il punto sulle iniziative comuni, sono stati, rispettivamente il 9 e 10 marzo, il quartier generale della Nsf e l'ambasciata italiana a Washington. "Gli incontri dei vertici dell'Infn a Washington confermano la posizione dell'Italia quale partner privilegiato degli Stati Uniti nei settori più avanzati della fisica e delle tecnologie emergenti", ha evidenziato l'ambasciatrice Mariangela Zappia, rilevando tra l'altro che "la nostra riconosciuta leadership rende particolarmente autorevole la candidatura a realizzare in Italia il progetto dell'Einstein Telescope". La collaborazione scientifica e tecnologica tra partner fidati quali Italia e Stati Uniti, ha continuato, assume un ruolo ancor più rilevante nell'attuale scenario geopolitico. (segue) (Was)