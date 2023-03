Italia-Usa: a Washington ciclo di incontri bilaterali sulla fisica fondamentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti gli argomenti di stringente attualità per la comunità della fisica al centro dei tavoli del bilaterale, a partire da quelli riguardanti presente e futuro degli studi sulle onde gravitazionali. Indiscussi pionieri del settore, Italia e Stati Uniti, grazie ai rapporti che da sempre legano i gruppi di ricerca degli esperimenti Virgo e Ligo, hanno infatti posto le basi per la creazione della più ampia collaborazione internazionale che oggi coinvolge gli osservatori gravitazionali di tutto il mondo, e che punta per i prossimi anni sui rivelatori di nuova generazione terrestri e spaziali, quali l'Einstein Telescope, il Cosmic Expolorer e Lisa. Ampio spazio è stato dedicato ai programmi scientifici rivolti alla ricerca sui neutrini, dal progetto Dune negli Stati Uniti, di cui l'Infn è partner, ai futuri esperimenti per la misura del decadimento doppio beta senza emissioni di neutrini. (segue) (Was)