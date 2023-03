Italia-Usa: a Washington ciclo di incontri bilaterali sulla fisica fondamentale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante confronto ha inoltre riguardato le iniziative e le attività relative alle ricerche nell'ambito della fisica degli acceleratori e delle particelle, di cui l'istituto è partner storico e alle quali continua a fornire contributi fondamentali. Nello specifico, si è parlato dello stato delle attività di cooperazione in corso al Cern e sui benefici reciproci che potrebbero derivare da future collaborazioni. Infine, ma non ultimo, si è affrontato il tema molto attuale delle tecnologie quantistiche, e in particolare del progetto coordinato dal Centro Sqms del Fermilab per la realizzazione del futuro computer quantistico. "Oltre a descrivere un quadro estremamente ricco e fruttuoso dei rapporti scientifici che legano gli Stati Uniti e l'Italia nella ricerca in fisica fondamentale", ha commentato Antonio Zoccoli, aggiungendo che "la vastità delle tematiche e il numero di progetti di cui abbiamo discusso a Washington rappresentano una ulteriore testimonianza delle competenze tecniche e scientifiche di cui il nostro paese dispone e per le quali è ritenuto un partner prezioso”. (Was)