Credito: Le Maire, nessun rischio contagio per sistema bancario francese da crisi Silicon Valley Bank

- Non c'è alcun rischio di contagio per la Francia dovuto alla crisi della Silicon Valley Bank (Svb). Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Stiamo ovviamente seguendo la situazione molto da vicino, ma voglio confermare che non vediamo alcun rischio di contagio per la Francia", ha dichiarato ai media. "Non esiste un rischio specifico per la Francia. Da un lato perché le banche francesi non sono esposte alla Silicon Valley Bank e dall'altro perché i modelli di business delle banche francesi sono molto diversi, con una diversificazione delle esposizioni delle banche, che le protegge, e un sistema di vigilanza che è solido", ha aggiunto. "Quindi, ripeto, non c'è un rischio specifico per la Francia. Ovviamente stiamo seguendo la situazione molto da vicino. Avremo modo, credo, di parlarne con gli altri ministri delle Finanze tra qualche istante", ha concluso. (Beb)