Nord Stream: “Der Spiegel”, lo yacht dei sabotaggi è ormeggiato a Ruegen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yacht che sarebbe stato utilizzato per sabotare i gasdotti tra Russia e Germania nel Mar Baltico, Nord Stream 1 e 2, è ormeggiato al porto sul promontorio di Bug, presso l'isola di Ruegen, in territorio tedesco. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel” aggiungendo che, a gennaio scorso, gli inquirenti hanno rimosso l'elettronica di bordo dell'imbarcazione, denominata “Andromeda”, per esaminarla. Inoltre, durante una perquisizione, sullo yacht sono state ritrovate tracce di esplosivo. Fino alla riunificazione della Germania, il porto di Bug era utilizzato dalla Marina del popolo, la forza navale della Repubblica democratica tedesca. Dopo il 1990, la base militare è stata dismessa e oggi viene impiegata come rimessaggio invernale dalla compagnia che offre la “Andromeda” per il noleggio. Nella giornata del 6 settembre 2022, un equipaggio di sei persone ha preso in affitto la nave: lo skipper si sarebbe identificato con un passaporto bulgaro o romeno contraffatto e avrebbe pagato il noleggio in contanti. Un dipendente dell'azienda avrebbe annotato il numero del documento, nonché i dati della patente nautica e di quella radiofonica. Poiché la “Andromeda” non disponeva di un sistema di identificazione automatica, la sua rotta nel Baltico non può essere tracciata dai localizzatori navali convenzionali. Per ricostruire il percorso, gli inquirenti hanno quindi dovuto ripiegare sulle registrazione radar delle navi che hanno transitato nello stesso mare. (segue) (Geb)