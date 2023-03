Nord Stream: “Der Spiegel”, lo yacht dei sabotaggi è ormeggiato a Ruegen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi è noto che la nave è salpata da Rostock, è passata da Wiek a Ruegen e ha fatto rotta sulle isole di Bornholm e Christiansoe, in Danimarca. In questo tratto di mare, il 26 settembre dello scorso anno, sono esplose tre delle quattro condotte dei Nord Stream 1 e 2. Rimangono da chiarire composizione e nazionalità dell'equipaggio della “Andromeda”, di cui avrebbero fatto parte due sommozzatori. Per “Der Spiegel”, un indirizzo e-mail potrebbe portare in Ucraina. A conclusioni analoghe sono giunti l'emittente televisiva “Ard” e il settimanale “Die Zeit”, secondo cui lo yacht è statato noleggiato da “un'impresa in Europa occidentale con un direttore generale ucraino”. L'imbarcazione è di proprietà di un'azienda con sede in Polonia appartenente a “due cittadini dell'Ucraina”. A ogni modo, le varie ricostruzioni concordano che da questi elementi non è possibile dedurre la responsabilità del governo ucraino nel sabotaggio dei gasdotti russo-tedeschi nel Baltico. Tanto per “Der Spiegel” quanto per “Ard” e “Die Zeit”, potrebbe infine trattarsi di un'operazione volta a incolpare degli attacchi dinamitardi il Paese aggredito dalla Russia. (Geb)