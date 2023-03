Sardegna: Sulcis e Ogliastra collaborano per promuovere i territorio attraverso il vino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ha permesso di conoscere alcune delle più rinomate aziende enoturistiche capaci di generare numeri importanti a livello internazionale, con un trend in costante crescita, in grado di illustrare realtà e modelli evoluti nel settore. Considerati fra i vini più prestigiosi al mondo, Barbera, Barbaresco e Barolo sono accomunati dalla capacità di esprimere appieno il proprio territorio e l’artigianalità della viticoltura: vini di altissima qualità, adatti all’invecchiamento, fatti da produttori con radici artigianali che danno molta attenzione alla vigna. Hanno preso parte la Rete Enoturistica della Sardegna, l’Eural Sulcis, Cantine Sardus Pater Sant’Antioco, la Cantina di Santadi, La Piccola Cantina di Andrea Taris, Azienda Agricola Gianluca Solinas, la Cantina Tenute Gebelias di Nicola Loddo, le Tenute Perda Rubia, l’Oleificio Pelau, Vigna de' Luceri e la Cantina Sa Pruna di Jerzu. “E’ stata una occasione straordinaria di confronto e di dialogo per tutti gli operatori della filiera vinicola che hanno accettato di mettersi in gioco e di aprirsi a nuove realtà – dice il presidente del GAL Ogliastra Vitale Pili - in merito ai temi su cui i territori delle Langhe stanno lavorando da anni: le strategie del turismo enologico, la promozione del prodotto oltre i confini nazionali, il trend climatico e la gestione del vigneto, l’etica del lavoro e la gestione virtuosa della manodopera, la logistica sostenibile e in genere come coniugare produzione, filosofia e morale di un lavoro che rispetti chi ancora ne svolge la parte più faticosa, gli agricoltori”. Dal canto suo, la direttrice del Gal Sulcis, Nicoletta Piras, ha evidenziato che “razie a questa esperienza nelle terre del barolo e del barbaresco i nostri operatori vitivinicoli hanno potuto confrontarsi direttamente con i loro colleghi piemontesi e fra qualche settimana con i toscani delle valli d’Orcia del Chianti. Con il progetto Enotria vogliamo concorrere a promuovere i territori della nostra isola attraverso il turistico enologico e i cosiddetti sentieri o strade del vino, itinerari tra i vigneti che permettono a chi ama il turismo lento e sostenibile di scoprire la nostra terra attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e ambientali”. (segue) (Rsc)