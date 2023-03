Sardegna: Sulcis e Ogliastra collaborano per promuovere i territorio attraverso il vino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Enotria – dice la direttrice del GAL Ogliastra Franca Seoni – è una occasione, grazie alla cooperazione, per promuovere al meglio anche in Sardegna, l’operosità e la dinamicità del mondo vitivinicolo certificato. La nostra isola ha numeri quantitativamente di modeste dimensioni rispetto alla media nazionale, ma i caratteri qualitativi sono di prima fascia. Ed è questa la chiave di lettura scelta per affrontare il viaggio a tappe del progetto e andare a conoscere alcune tra le più belle realtà del vino nazionale. Enotria si sta dimostrando uno strumento informativo da apprendere di persona. I nostri produttori hanno potuto conoscere dal vivo il profilo delle vecchie e nuove generazioni di imprenditori che pur inserendosi nel solco di una grande tradizione, stanno portando nella vitivinicoltura linfa nuova e vitale”. Il presidente del Gal Sulcis, Luciano Piras ha invece spiegato che “progetti di cooperazione come Enotria rappresentano un importante momento di scambio, confronto e crescita per i nostri territori. Lo sviluppo locale sostenibile delle aree rurali passa anche per la promozione di comparti chiave come quello vitivinicolo e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche”. Fra gli obiettivi prettamente operativi, quello di creare alleanze tra le diverse categorie appartenenti ai territori coinvolti e intercettare nuove nicchie del mercato turistico ed enogastronomico dedicato al vino. Per realizzare la rete di relazioni è prevista la seconda visita studio in Toscana, a Montalcino e nel Chianti Classico, prevista dal 17 al 21 aprile 2023. Il progetto è finanziato dalla Sottomisura 19.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 che promuove le cooperazioni interterritoriali e transnazionali in grado di rafforzare le strategie attuate dai GAL attraverso i Piani di Azione Locale, per la costruzione di partenariati e relazioni fra territori e migliorare il potenziale progettuale. (Rsc)