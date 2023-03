Piemonte: per Regione area Borsalino è la più idonea per il nuovo ospedale di Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il nuovo ospedale di Alessandria secondo la Regione Piemonte dovrebbe sorgere nell'area Borsalino del quartiere Galimberti. La decisione è stata comunicata questa mattina in una riunione che si svolta all'ospedale Santi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo. Durante l'incontro la Regione ha presentato il progetto del nuovo ospedale che sarà realizzato con fondi garantiti dall'Inail all'interno di un plafond complessivo assegnato al Piemonte di 1,64 milioni di euro. Il costo dell'opera ammonta a circa 370 milioni di euro con la conclusione dei lavori prevista entro il 31 dicembre 2025. L'area Borsalino, secondo le analisi presentate dalla Regione, è la migliore perché garantisce tempi e costi di messa in sicurezza idrogeologica compatibili con la stringente tempistica imposta da Inail per assicurare il finanziamento. "Troppo spesso in passato si sono costruite opere pubbliche scoprendo i problemi via via che si procedeva con i cantieri, spendendo più soldi e con tempi più lunghi rispetto alle previsioni - ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio -. Noi pensiamo invece che porsi prima i problemi sia l'approccio corretto di chi amministra i soldi pubblici.