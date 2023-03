Piemonte: per Regione area Borsalino è la più idonea per il nuovo ospedale di Alessandria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo abbiamo approfondito le caratteristiche tecniche dell'area 'aeroporto' individuata in un primo tempo ed è emerso che per la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico sarebbero necessari interventi, al momento non programmati, per circa 160 milioni di euro e tempi molto lunghi. Da qui la decisione di verificare altre zone nelle vicinanze e l'individuazione della zona Borsalino, nel quartiere Galimberti, che richiede interventi per 6 milioni di euro, sostenibili con il bilancio regionale in tempi congrui con quelli stabiliti da Inail, oltre ai 15 già in programma. Lo studio relativo a quest'area sarà trasmesso al Comune di Alessandria, al presidente della rappresentanza dei sindaci dell'Asl, ovvero il sindaco di Tortona, e al presidente della Provincia con l'impegno a far pervenire le osservazioni entro 30 giorni, in modo da procedere secondo la tempistica stabilità dall'Inail. Entro aprile potremo sottoscrivere il protocollo di intesa che dà il via formale all'iter per la realizzazione dell'ospedale di Alessandria", ha concluso Cirio (Rpi)