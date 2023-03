Ue: Le Maire, serve accordo su Patto di stabilità, regole attuali non più adatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve al più presto un accordo sul Patto di stabilità e crescita. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "La Francia chiede di raggiungere al più presto un accordo sulle conclusioni del Consiglio, in modo che la Commissione europea possa presentarci nelle prossime settimane una proposta legislativa sulla riforma del Patto di stabilità e crescita", ha detto. "Tutti possono constatare che oggi, di fronte alla situazione che si è venuta a creare dopo il Covid, di fronte alle risposte che abbiamo dovuto dare all'inflazione, le regole attuali non sono più adatte", ha aggiunto. "Dobbiamo quindi definire un insieme di nuove regole, perché non può esistere un'unione monetaria senza regole comuni rispettate da tutti", ha concluso Le Maire. (Beb)