Medio Oriente: Craxi (FI) vede ambasciatore Iraq, potenziare rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Oggi ho incontrato su sua richiesta l'ambasciatore della Repubblica dell'Iraq in Italia, Saywan S. Barzani. Nel corso del colloquio è stata ribadita l'amicizia tra i nostri due Paesi, improntata a un'intensa attività di collaborazione su più fronti, dal contrasto alla minaccia del terrorismo internazionale fino all'impegno per la stabilizzazione dell'area mediorientale attraversata da molteplici tensioni". Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Il rappresentante diplomatico di Baghdad - prosegue Craxi - ha rimarcato l'importanza del legame cooperativo fra Italia e Iraq, che ha risvolti sul piano economico e culturale. Da parte mia, ho sollecitato l'Ambasciatore a farsi interprete presso il suo governo della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per fornire maggiore incisività al ruolo iracheno, che resta centrale per sciogliere alcuni nodi fondamentali su quel quadrante geografico. Nel corso dell'incontro - conclude Craxi - abbiamo inoltre passato in rassegna i dossier sui quali occorre intervenire per potenziare i rapporti bilaterali, e ci siamo trovati concordi sull'importanza da attribuire alla leva della diplomazia parlamentare per favorire una migliore comprensione reciproca".(Rin)