Bielorussia: guardia di frontiera scopre corpo di un rifugiato al confine con Lettonia

- E' stato rinvenuto vicino al confine tra Bielorussia e Lettonia il corpo di un rifugiato deceduto. Lo ha riferito su Telegram il Comitato di frontiera statale di Bielorussia. "Ancora una volta vicino al confine con la Lettonia nel distretto di Braslav, le forze dell'ordine bielorusse hanno scoperto il corpo ghiacciato di un rifugiato. Il defunto non aveva con sé oggetti personali e documenti", si legge nel messaggio. Una commissione d'inchiesta sta lavorando sulla scena per stabilire la causa esatta della morte del rifugiato. Il Comitato di frontiera bielorusso ha accusato le autorità lettoni di essere responsabili per la morte dell'uomo. Secondo l'organismo, "invece di trovare una soluzione civilizzata alla crisi migratoria, i Paesi europei stanno semplicemente spingendo fuori i rifugiati, causando la morte per il freddo e la fame di centinaia di stranieri". (Rum)