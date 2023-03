Migranti: Bellucci, momento ci impone serietà e capacità analisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come governo Meloni "stiamo affrontando la gestione dei flussi migratori con senso di responsabilità e con azioni ferme e decise per perseguire i trafficanti di esseri umani. Inoltre, proprio su questo punto, è utile ricordare che tra i capisaldi della cosiddetta 'Dottrina Gerasimov, dal nome del generale russo che l’ha presentata, c’è l’esaltazione del concetto di guerra ibrida, ossia la volontà di fare pressione sugli Stati stranieri mediante strumenti non convenzionali. Non dobbiamo dimenticarci di quanto accaduto a gennaio 2021 sul confine polacco con la strategia di fare pressione sull’Europa sfruttando la disperazione di migliaia di persone usate come 'bomba umanitaria'. La situazione geopolitica ci impone di guardare al fenomeno migratorio con preoccupazione e attenzione". Lo dichiara in una nota il viceministro al Lavoro ed alle Politiche sociali, e deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci, che aggiunge: "Non è avventato pensare che quanto sta accadendo sulle nostre coste - con un aumento degli sbarchi pari al 115 per cento in un solo anno - faccia parte di un disegno che intenda mettere in difficoltà l’Italia e l’Europa che hanno supportato l'Ucraina. Il momento ci impone serietà e capacità di analisi, l’annuncio degli oltre circa 900 mila migranti pronti a sbarcare sulle nostre coste dal Nordafrica, necessita di rapidità d’intervento per scongiurare altre tragedie del mare, anche peggiori di Cutro. Il Mediterraneo non deve più insanguinarsi, l’azione del governo Meloni non può prescindere da interventi e obiettivi comuni tra gli Stati europei; proprio per questo lavoriamo insieme all’Europa per salvare vite umane. Accogliamo quindi con soddisfazione l’annuncio della portavoce della commissione europea, Ana Pisonero, sull’invio alla Libia di altre motovedette dopo il naufragio di ieri".(Com)