Lazio: M5s, pronti a portare avanti nostre battaglie in Regione

- Alla Regione Lazio "inizia oggi un nuovo percorso che vede il gruppo M5s più che mai pronto a portare avanti quegli ideali e quelle battaglie che da sempre sono stati, e resteranno, al centro del nostro programma e della nostra azione politica". Lo afferma in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle in Regione Lazio. "Abbiamo dimostrato come anche dall'opposizione sia possibile dare il proprio contributo per il bene dei cittadini e dei territori, perché per noi il compito della minoranza non è solo quello del controllo e della contrapposizione pregiudiziale, ma soprattutto quello di rendere più ampie le maglie della democrazia per fare in modo che anche chi non ha responsabilità di governo possa far sentire la propria voce - spiegano -. E noi lo faremo, con la nostra determinazione continueremo a lavorare affinché nella nostra Regione non esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B, affinché questo palazzo sia sempre la casa di tutti. A chi, come spesso accade, ci dà per moribondi rispondiamo che non abbiamo ammainato le nostre bandiere, il Movimento 5 stelle alla Regione Lazio sarà vigile e intransigente, forte della convinzione che le battaglie che si perdono sono quelle che non si combattono. Chi vuole condividerle con noi sa dove trovarci - concludono -. Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nostro consigliere Valerio Novelli, eletto oggi nell'ufficio di presidenza, come consigliere segretario. Un ruolo meritato che siamo certi svolgerà, come sempre, al meglio".(Com)