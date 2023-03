Giustizia: Bicchielli (Nm), mozione su presunzione d'innocenza e prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presunzione d'innocenza, ragionevole durata e prescrizione, oltre alle norme della giustizia amministrativa su abuso d'ufficio e traffico d'influenze illecite: su questi temi verte la mozione al governo di Noi moderati per adeguare il sistema giudiziario ai principi costituzionali ed internazionali". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il vicecapogruppo di Noi moderati, Pino Bicchielli, nell'illustrazione della mozione a prima firma del presidente del gruppo, Maurizio Lupi, concernente iniziative di competenza in materia di processo penale in relazione al rispetto dei principi costituzionali. "Tra le cause che ledono i principi costituzionali - ha proseguito il parlamentare - va menzionato l'uso eccessivo e strumentale delle intercettazioni; particolare attenzione va posta sull'informazione di garanzia, spesso utilizzata per costruire processi di natura mediatica, e va quindi tutelata maggiormente la riservatezza delle comunicazioni e la segretezza dell'avviso di garanzia. Alla luce del principio di presunzione di innocenza e del principio di ragionevole durata del processo risulta altresì importante che il legislatore si concentri sul tema della prescrizione. Auspichiamo anche, in tema di giustizia amministrativa, un intervento legislativo sul reato di abuso di ufficio per tutelare gli amministratori locali che sempre più spesso si trovano a dover dedicare parte del loro tempo e delle proprie risorse a procedimenti non connessi a reali responsabilità per illeciti personali, ma conseguenti al mero adempimento delle proprie funzioni. Infine bisogna intervenire sul reato di traffico di influenze illecite che difetta di tipicità e tassatività, consentendo pertanto l'avvio di indagini che rischiano di essere discrezionali. Con questa mozione, quindi - ha concluso Bicchielli - impegniamo il governo a istituire una commissione di esperti per identificare le criticità del sistema giudiziario penale rispetto ai principi costituzionali e a promuovere eventuali iniziative legislative al riguardo". (Rin)