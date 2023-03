Roma: assessore Bilancio Lazio, grave atto a sede Pd, no a chi usa violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grave atto intimidatorio avvenuto questa notte verso la sede del Partito democratico Lanciani "è da condannare senza se e senza ma. Bisogna prendere nettamente le distanze, infatti, da chi al normale confronto democratico, predilige la violenza". È quanto dichiara in una nota l'assessore regionale al Bilancio e all'Agricoltura del Lazio, Giancarlo Righini. "Ed è per questo che esprimo la mia totale solidarietà ai dirigenti del Pd con la speranza che le Forze dell'ordine facciano al più presto luce su questo deprecabile gesto", aggiunge. (Com)