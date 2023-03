Tlc: Vodafone, avviato confronto con sindacati su modello operativo e perimetro organizzativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone Italia ha incontrato oggi le organizzazioni sindacali nazionali del settore delle telecomunicazioni e le rappresentanze sindacali unitarie per presentare l’andamento economico e occupazionale dell’azienda. Dal piano - riferisce una nota - emerge che la strutturale trasformazione del mercato e il drastico calo dei prezzi causato dalla straordinaria pressione competitiva, hanno portato a una forte contrazione di fatturato e margini del settore delle telecomunicazioni, su cui grava anche il peso della crisi energetica. Anche per Vodafone l’effetto combinato di questi fattori ha comportato una sensibile riduzione di ricavi e marginalità negli ultimi anni, e questo mette a rischio i piani di sviluppo necessari alla sostenibilità aziendale e del business. Anche in questo scenario Vodafone ha mantenuto costante la propria strategia di differenziazione in Italia per continuare a modernizzare la rete, migliorare l’esperienza digitale dei clienti e per accelerare la digitalizzazione delle imprese. La spinta verso modelli di business più agili rende necessaria una revisione dell’organizzazione e una radicale semplificazione del modello operativo per continuare a competere in maniera sostenibile. L’azienda ha pertanto deciso di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali per condividere una ridefinizione del modello operativo e della conseguente riduzione del perimetro organizzativo pari a 1.000 efficienze. È stato avviato un dialogo con il sindacato che si auspica, come accaduto in passato, possa proseguire in modo costruttivo con l’obiettivo reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per tutte le persone e per l’azienda. (Com)