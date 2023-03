Ue: il ministro Urso incontra gli ambasciatori a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato oggi presso l’ambasciata di Svezia a Roma gli ambasciatori dei 26 Paesi appartenenti all'Unione europea. L'incontro è stato l'occasione per un ampio confronto sulle iniziative che sta mettendo in campo l'Italia sul piano industriale ed economico. Un momento particolarmente importante anche in vista dei prossimi appuntamenti sul piano comunitario, fondamentali per delineare una rinnovata politica industriale europea che sia competitiva, pragmatica e sostenibile. (Res)