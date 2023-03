India: matrimoni omosessuali, questione passa a collegio costituzionale Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’affidavit del governo “vivere insieme come partner e avere rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso (cosa che ora è depenalizzata] non è paragonabile al concetto di unità familiare indiana di un marito, una moglie e dei figli, che presuppone necessariamente un uomo biologico come ‘marito’, una donna biologica come ‘moglie’ e i figli nati dall’unione tra i due, che vengono allevati dall’uomo biologico come padre e dalla donna biologica come madre”. Il governo ritiene che il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso violerebbe le “leggi personali” esistenti, cioè le norme basate sulle scritture e i costumi delle diverse grandi comunità religiose con cui vengono regolate le questioni familiari. Tutte quelle leggi riconoscono come matrimonio l’unione di un uomo e una donna. L’unione tra persone di sesso opposto è “socialmente, culturalmente e legalmente radicata nell’idea e nel concetto stesso di matrimonio” e ciò non dovrebbe essere “turbato o attenuato dall’interpretazione giudiziaria”. “Il riconoscimento del matrimonio limitato al matrimonio/unione/relazione come eterosessuale in natura è la norma nella storia ed è fondamentale sia per l’esistenza sia per la continuità dello Stato”, spiega l’affidavit. (segue) (Inn)