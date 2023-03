India: matrimoni omosessuali, questione passa a collegio costituzionale Corte suprema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si afferma che il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso creerebbe una serie di complicazioni in materia di adozione, divorzio, mantenimento ed eredità. Nella dichiarazione, infine, si sostiene che il diritto di associazione e unione riconosciuto (insieme alla libertà di espressione e ad altre libertà) dall’articolo 19 della Costituzione non implica che le “associazioni debbano necessariamente essere riconosciute legalmente dallo Stato” e che il diritto alla vita e alla libertà ai sensi dell’articolo 21 non include una “approvazione implicita del matrimonio tra persone dello stesso sesso”. Il mancato riconoscimento non sarebbe una discriminazione perché nessuna forma di convivenza, compresa quella tra eterosessuali, gode dello stesso status del matrimonio eterosessuale. (Inn)