Ramelli: Ferrante, coro indegno, solidarietà all’amica Frassinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere solidarietà e vicinanza all'amica Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del Merito, destinataria oggi di un indegno e violento coro di proteste fuori all'istituto Molinari di Milano. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. “La collega omaggiava la figura di Sergio Ramelli, un giovane barbaramente massacrato ed ucciso negli anni Settanta dalla foga di presunti antifascisti per il solo fatto di essere di destra”, aggiunge Ferrante, che conclude: “In questo Paese c'è bisogno di pacificazione ed onorare una giovane vita rimasta vittima dell'odio politico non può certamente essere l'occasione per ricreare un clima di estremizzazione e contrapposizione ideologica tipico di una stagione, quella degli anni di piombo, che ci auguravamo lasciata da tempo alle nostre spalle". (Rin)