Spagna: compagnie aeree chiedono un'estensione della liberalizzazione delle torri di controllo

- L'organizzazione delle compagnie aeree spagnola (Ala) ha chiesto nuovamente al governo la liberalizzazione delle torri di controllo dopo la prima fase attuata nel 2012 ritenendo che si tratti di un "processo sia inarrestabile". Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", in risposta alle critiche mosse soprattutto da parte di sindacati che hanno denunciato come questo processo potrebbe portare alla precarizzazione delle condizioni di lavoro negli aeroporti, l'organizzazione ha fornito dati di mercato che dimostrano che un controllore di torre liberalizzata ha un reddito medio annuo lordo di circa 50 mila euro. Sebbene non sia stato presentato un confronto con le cifre dello stesso lavoratore in Enaire, questa retribuzione è più di tre volte il salario minimo e il doppio del salario medio in Spagna. (segue) (Spm)