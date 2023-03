Spagna: compagnie aeree chiedono un'estensione della liberalizzazione delle torri di controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i rischi per la sicurezza, Ala ha presentato le statistiche della Commissione per lo studio e l'analisi delle notifiche di incidenti del traffico aereo (Ceanita), da cui si può concludere che non c'è stata una diminuzione della sicurezza dovuta alla liberalizzazione delle 12 torri di controllo della prima fase. "È prevedibile che questa nuova fase del processo di liberalizzazione continui a stimolare miglioramenti dell'efficienza sia nei fornitori privati che in Enaire, in modo che l'efficienza complessiva del sistema continui a migliorare", ha aggiunto l'associazione delle compagnie aeree spagnole. (Spm)