Trasporti: Di Palma (Enac), traffico nell'estate 2023 sarà importante e supererà il 2019

- Per l'estate 2023 dal punto di vista turistico "ci aspettiamo un traffico importante che supera sicuramente il 2019".Lo ha detto il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, a margine del convegno "Idrogeno verde e aviazione. La sfida di oggi per un domani di voli ad emissioni zero", che si è svolto questa mattina a Milano. "L'abbiamo dimostrato con i risultati positivi sull'incremento del traffico – ha aggiunto Di Palma – in particolare dalla crescita del traffico degli aeroporti del Sud, quindi oggi oltre al turismo internazionale abbiamo una fidelizzazione del turismo nazionale". Tuttavia "credo che si debba lavorare molto sull'accessibilità aeroportuale" perché "per arrivare in città diventa tutto un po' più complicato, anche se oggi a Linate si è messo in piedi una metropolitana molto importante" ha concluso. (Rem)