Messico-Usa: centinaia di migranti tentato di attraversare in confine con il Texas

- Centinaia di migranti, in maggioranza venezuelani, hanno tentato ieri di superare in massa il confine tra Messico e Stati Uniti, attraverso tre diversi punti di frontiera che collegano Ciudad Juárez, nello stato messicano di Chihuahua, e El Paso, in Texas. Gli agenti dell’Agenzia per la protezione dei confini (Cbp), riferisce la “Cnn”, hanno usato barriere fisiche per arginare il flusso di migranti che hanno tentato di entrare in territorio statunitense. Lo scorso gennaio il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato nuove restrizioni ai flussi migratori, estendendo il cosiddetto “Titolo 42” ma aprendo, al contempo, corridoi per l’ingresso regolare di 30 mila migranti al mese provenienti da Cuba, Nicaragua, Haiti e Venezuela. I 30 mila migranti provenienti dall’America centrale e dal Venezuela potranno entrare negli Usa a patto che abbiano uno sponsor all’interno del Paese. Coloro che invece cercheranno di violare irregolarmente il confine rischieranno l’immediato respingimento in Messico, come previsto dal “Titolo 42” entrato in vigore sotto l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, come misura di precauzione sanitaria. I migranti tuttavia, hanno lamentato in interviste con la stampa procedure di valutazione delle richieste di asilo troppo lente, che li lasciano per un temo indefinito in regioni frontaliere pericolose. (Was)