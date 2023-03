Economia: Giorgetti incontra Banga, sostegno a candidatura e progetti Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi a Bruxelles Ajay Banga, al quale ha espresso il sostegno italiano per l’incarico alla presidenza della Banca mondiale. “L’Italia è pronta a supportare e condividere - ha detto Giorgetti nel corso del cordiale colloquio - il piano di sviluppo specialmente per i paesi dell’Africa sul Mediterraneo”. Giorgetti ha anche ricordato il ruolo importante di questi Paesi nella produzione di energie rinnovabili: “Pensiamo a una sorta di piano Mattei, alla creazione di un hub energetico per energia verde verso l’Europa”. (Rin)