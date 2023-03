Lazio: De Poli (Udc), congratulazioni a presidente Aurigemma e buon lavoro a Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni al presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma. Auguri di buon lavoro a tutti i componenti del Consiglio di presidenza eletti stamane". Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli. "Da oggi - ha proseguito - dobbiamo metterci al lavoro per realizzare il programma del Centrodestra e dare le risposte che i cittadini del Lazio si aspettano per il futuro". "Non mancherà - ha concluso - il nostro concreto apporto". (Rin)