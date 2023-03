Grecia-Cipro: Mitsotakis e Christodoulides discutono di relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha incontrato oggi ad Atene il neopresidente del Cipro, Nikos Christodoulides. Come riferito dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", nelle dichiarazioni congiunte il capo del governo greco ha esordito parlando della tragedia ferroviaria di Tempe. "Purtroppo, il nostro incontro si svolge sotto pesanti nuvole di dolore", ha detto Mitsotakis, sottolineando che nella tragedia hanno perso la vita "anche due giovani di Cipro". Il premier greco si è poi congratulato con il neopresidente cipriota per la sua elezione e gli ha augurato buona fortuna per il suo lavoro. Da parte sua Christodoulides, dopo aver espresso il suo cordoglio per l'incidente ferroviario, ha sottolineato il valore simbolico della sua visita in Grecia, la prima all'estero da quando è stato eletto, ma anche l'importanza "molto sostanziale" nell'ambito delle "sfide comuni" e delle "ambizioni a livello bilaterale". (Gra)