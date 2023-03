Ramelli: Sisler, solidarietà a Frassinetti per ignobili contestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia totale solidarietà alla sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti per le ignobili contestazioni subite questa mattina durante la commemorazione di Sergio Ramelli all'Itis Molinari", afferma Sandro Sisler, senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che oggi ha partecipato insieme a Frassinetti alla deposizione di un mazzo di fiori sotto la targa che ricorda Ramelli, studente del Molinari negli anni Settanta. "Vorrei ricordare, anche ai giovani che oggi hanno manifestato, che Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, divenne bersaglio dell'estrema sinistra dopo aver scritto un tema in cui denunciava il pericolo rappresentato dalle Brigate Rosse – prosegue Sisler-. Fu quindi massacrato a colpi di chiave inglese e morì dopo 47 giorni di agonia il 29 aprile del 1975. Oggi siamo molto lontani da quel periodo storico, gli anni di Piombo. Da tempo il nostro impegno è verso la pacificazione e mi auguro che questo valga per tutte le forze politiche". "La presenza della targa in memoria di Sergio nell'istituto scolastico è importante, sono sicuro che servirà a suscitare l'interesse degli studenti verso la figura di questo ragazzo che perse la vita per difendere le proprie idee", conclude Sisler. (Com)