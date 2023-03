Veneto: studio Journal of productivity analysis, solo 7,2 per cento imprese agricole produce energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 7,2 per cento delle imprese di settore integra l'attività zootecnica o agricola con la produzione di energia green. È quanto emerge dallo studio pubblicato sul Journal of productivity analysis da Antonella Basso e Maria Bruna Zolin, professoresse di matematica applicata ed economia agraria all'Università Ca' Foscari Venezia. "Le rimanenti 9.216 aziende agricole, pari al 92,8 per cento del nostro campione – hanno proseguito –, non producono rinnovabili, evidenziando il grande potenziale del comparto agricolo per contribuire alla crescita sostenibile". Lo studio è stato condotto su diecimila aziende agricole italiane. Analizzando i dati, le due studiose hanno dimostrato come "la produttività media del terreno ammonta a 11.672 per le aziende non produttrici di rinnovabili. Soltanto prendendo in considerazione le aziende produttrici di energie rinnovabili nel loro complesso la media è di 12.552 euro. Tuttavia, prendendo in considerazione solo le produttrici di biogas la produttività media sale a ben 30.676 (+162,81 per cento)". Lo stesso vale per la produttività media della forza lavoro che si stabilisce a quota "56.279 euro nelle aziende prive di impianti a rinnovabili. Si tocca una produttività media di 83.092 euro per le aziende produttrici di energie rinnovabili e di 85.752 euro. Questa produttività sale del +52,37 per cento per le aziende produttrici di energia solare". Per le studiose "i risultati economici dimostrano come, specialmente nel caso della produzione di biogas e di energia solare, questa attività aggiuntiva generi risultati economici superiori nelle aziende produttrici di energie rinnovabili rispetto a quelle che non lo sono". (Rev)