Milano: impatto ambientale e sociale degli investimenti, le tesi vincitrici del Premio Marra (2)

- "Un tema di grande attualità - si legge nelle motivazioni della commissione - per il dibattito in corso sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale degli stili di vita 'opulenti' e di quelli dei paesi in via di sviluppo. Questa problematica generale è affrontata attraverso un approfondimento puntuale, competente e originale del rapporto che intercorre tra la gestione (a livello planetario e locale) delle foreste e il settore alimentare che rischia di contribuire allo spreco e al degrado di risorse importanti tanto quanto il cibo". Strano, dell'Università Magna Graecia di Catanzaro – Dottorato di ricerca in teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo, per la tesi dal titolo "La misurazione nell'Impact Investing: analisi di alcune esperienze e buone pratiche". "Tesi-ricerca - scrivono i componenti della Commissione - con una trattazione approfondita, completa ed organica. Inoltre, sviluppa tutto il processo di impact investing non solo con analiticità e sintesi, ma anche con una dovizia di casi internazionali. La trattazione dimostra una ponderosa ricerca e anche un approfondito approccio sistemico. Una tesi decisamente degna di premio". (Com)